В России предложили отменить НДС на покупку детских книг

Степашин предложил отменить НДС на покупку книг для детей

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин предложил отменить НДС на покупку детских книг. Об этом сообщает ТАСС.

С такой инициативой он обратился к зампредседателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой.

«Татьяна Алексеевна, давайте уже снимем НДС на [детские] книги. Это ведь все равно совсем небольшие деньги», — сказал он.

Печатные издания облагаются НДС по ставке 10%, если они периодические или относятся к книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой. В отношении реализации других книг применяется налоговая ставка 20%.

Накануне стало известно, какую сумму россияне тратят на детей в год.

Треть респондентов (36%) признаются, что на детские товары — одежду, подгузники, игрушки и прочее — уходит более 50 тыс. рублей. В среднем жители России тратят на товары для ребенка до 12 лет около 43 тыс. рублей в год.

Ранее в Москве завершился XI Книжный фестиваль «Красная площадь».