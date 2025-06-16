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В России предложили отменить НДС на покупку детских книг

Степашин предложил отменить НДС на покупку книг для детей
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Shutterstock

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин предложил отменить НДС на покупку детских книг. Об этом сообщает ТАСС.

С такой инициативой он обратился к зампредседателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой.

«Татьяна Алексеевна, давайте уже снимем НДС на [детские] книги. Это ведь все равно совсем небольшие деньги», — сказал он.

Печатные издания облагаются НДС по ставке 10%, если они периодические или относятся к книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой. В отношении реализации других книг применяется налоговая ставка 20%.

Накануне стало известно, какую сумму россияне тратят на детей в год.

Треть респондентов (36%) признаются, что на детские товары — одежду, подгузники, игрушки и прочее — уходит более 50 тыс. рублей. В среднем жители России тратят на товары для ребенка до 12 лет около 43 тыс. рублей в год.

Ранее в Москве завершился XI Книжный фестиваль «Красная площадь».

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