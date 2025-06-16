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В США задержали подозреваемого в стрельбе в политиков-демократов

CBS: в США задержали Боэлтера, подозреваемого в стрельбе в политиков-демократов
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В США сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего Вэнса Боэлтера, подозреваемого в стрельбе по законодателям штата Миннесота. Об этом сообщает телеканал CBS.

По его информации, мужчина был задержан недалеко от своего дома.

«Вэнс Боэлтер, мужчина, который, как считают власти, стрелял в двух законодателей Миннесоты и их супругов ... сейчас находится под стражей», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Миннесоты Тим Уолтц сообщил, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и застреливший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с ее супругом, совершил эти преступления под видом полицейского. Подозреваемый тогда смог скрыться от полиции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об «ужасной стрельбе», произошедшей в Миннесоте. Глава государства назвал ее «целенаправленной атакой на законодателей штата».

Ранее в Вашингтоне застрелили израильских дипломатов.

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