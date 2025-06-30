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В ФРГ мужчина поджег себя в трамвае

Focus: молодой мужчина поджег себя в трамвае в германском Шверине
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Shutterstock

В немецком городе Шверине молодой человек поджег себя в трамвае. Об этом сообщает журнал Focus.

По имеющимся сведениям, 24-летний мужчина вошел в трамвай с пивной бутылкой, в котором находилась горючая жидкость. После этого он облил себя этой жидкостью и поджег. Полицейским с помощью огнетушителя удалось быстро потушить и горящего человека, и загоревшуюся часть трамвая.

Мужчина с серьезными ожогами нижней конечности был доставлен в больницу, где его в последствии арестовали.

Ущерб трамваю предварительно оценен в €3 тыс.

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Ранее в Забайкалье пьяный мужчина остановился около поля и случайно его сжег.

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