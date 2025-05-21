Женщина облила друга бензином и подожгла его из-за сексистской шутки в свой адрес

Женщина в Австралии облила друга бензином и подожгла его после того, как он позволил себе сексистскую шутку в ее адрес, пишет The Sun.

Австралийка Корби Жан Валпол признала себя виновной в умышленном поджоге своего знакомого, 23-летнего Джейка Лодера, после того как тот оскорбил ее на домашней вечеринке. Во время застолья Лодер якобы вел себя агрессивно по отношению к Валпол, пытался столкнуть ее с места и высмеял за то, что она не хотела продолжать пить.

«Ты должна быть на кухне, печь булочки, если не можешь пить со своими пацанами», — сказал он ей.

После этого Валпол, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышла из комнаты и вернулась с пятилитровой канистрой бензина. Она вылила горючую жидкость на Джейка и подожгла его одежду зажигалкой.

Пострадавший был помещен в медикаментозную кому на восемь дней и провел в ожоговом центре больницы Мельбурна 74 дня. За это время он перенес 10 операций , включая пересадку кожи. Из-за повреждений некоторых потовых желез его организм потерял способность регулировать температуру тела, а также стал крайне чувствителен к солнцу.

Женщина, давая показания в суде, заявила, что в тот вечер чувствовала себя подавленной и раздраженной из-за поведения Лодера. Она также сообщила, что употребляла кокаин и алкоголь, а с момента расставания в 2022 году страдала от зависимостей.

«Я до сих пор чувствую ужас, раскаяние и вину за то, что сделала с Джейком, его семьей и друзьями», — добавила подсудимая.

Ранее танцовщица получила ожоги 90% тела после того, как ее юбка загорелась во время выступления.