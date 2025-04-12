На Забайкалье пьяный мужчина остановился около поля и случайно его сжег

Жителя Забайкалья подозревают в поджоге леса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел недалеко от села Ложниково. Как рассказал сам мужчина, в этот день он находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый остановился около поля и, покурив, бросил окурок в траву.

В какой-то момент сухие растения воспламенились, огонь с одной стороны поля перекинулся на другую. Мужчина не мог потушить пожар, так как был пьян.

В отношении россиянина составили административный протокол по статье о нарушении правил пожарной безопасности. Фигурант раскаялся в содеянном.

До этого в Англии мужчину осудили за поджог. По версии правоохранителей, он подозревал жену в измене. Чтобы отомстить, он пришел в ее кафе и вылил легковоспламеняющуюся жидкость на пол помещения, которое сам ранее помогал оборудовать.

Представ перед судом, мужчина признал себя виновным. Суд приговорил его к трем годам и девяти месяцам лишения свободы.

Ранее в Иркутской области четырехлетний ребенок играл со спичками и сжег дом.