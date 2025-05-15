Танцовщица получила ожоги 90% тела после того, как ее юбка загорелась во время выступления

В США танцовщица попала в больницу из-за загоревшейся во время выступления юбки

Танцовщица в США получила ожоги 90% тела после того, как ее юбка загорелась во время выступления, пишет Mirror.

Во время выступления в ресторане в Чиа, штат Колумбия, соломенная юбка 28-летней балерины Лауры Вильямиль загорелась от декораций. По словам очевидцев, пламя мгновенно вспыхнуло, заставив танцовщицу метаться по сцене в агонии. В результате этого артистка была доставлена в больницу с ожогами 90% тела.

После 17 сложных операций и месяцев мучительной реабилитации Лаура порадовала своих поклонников, сделав несколько самостоятельных шагов. Сейчас балерина заново учится управлять своим телом: она тренирует ноги с помощью специальных упражнений, играет в футбол и даже пробует двигаться под музыку.

«Я чувствую, что у меня есть второй шанс», — говорит Вильямиль.

Однако путь к выздоровлению еще не завершен. Ее брат Сантьяго сообщил, что через четыре месяца Лауре предстоит еще одна серьезная операция, которая станет частью долгого и непростого процесса восстановления.

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