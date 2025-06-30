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Глава ВЦИОМ рассказал, боятся ли россияне восстания машин

Глава ВЦИОМ заявил, что россиян невозможно запугать бунтом роботов
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Илья Питалев/РИА Новости

Россиян, в основном, не пугает быстрое развитие технологий и возможное восстание искусственного интеллекта, заявил глава ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью «Газете.Ru».

По его словам, подобные страхи более свойственны западному человеку, Россия же в этом плане ближе к Востоку, где роботов не боятся.

«В европейской культуре существует давняя традиция опасаться, что наши собственные творения восстанут, взбунтуются против нас и покончат с нами, как с человеческим родом. Те же образы Франкенштейна, Голема. А вот в восточной культуре, в Восточной Азии, Японии, Корее, нет таких страхов. Они к роботам относятся гораздо позитивнее, и потому они лидируют в роботизации, а не Запад», — считает Федоров.

Сегодня россияне остаются «технооптимистами» и позитивно относятся к цифровизации, добавил собеседник «Газеты.Ru». Люди в России также не тревожатся, что потеряют работу из-за развития ИИ.

«Мы проводим опросы, спрашиваем людей: «Вы этого боитесь?», и люди отвечают: «Нет, не боимся». «Почему не боитесь?» — «А мы такие уникальные, что нас никакой робот не заменит». Так что нас пугают, но нам не страшно. Может быть, когда-то это изменится, но не сейчас», — резюмировал Федоров.

Подробнее о том, кем сегодня хотят работать молодые россияне, и как меняются настроения в обществе на фоне кризисов и конфликта на Украине — в интервью Федорова «Газете.Ru».

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