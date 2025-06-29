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В Алжире французского журналиста осудили за оправдание терроризма

Французский журналист получил семь лет тюрьмы в Алжире за оправдание терроризма
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Алжирский суд приговорил к семи годам заключения французского футбольного журналиста Кристофа Глеза к семи годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма и подготовке публикаций с целью нанесения вреда национальным интересам Алжира. Об этом сообщает международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF).

Глез приехал в Алжир, чтобы написать репортаж о местном футбольном клубе. В мае прошлого года алжирские власти запретили ему покидать страну.

По данным RSF, обвинения в отношении журналиста вызваны его контактами с представителем футбольного клуба, который связан с террористической сепаратистской организацией МАК («Движение за самоопределение Кабилии»).

Глез намерен оспорить приговор суда в апелляционной инстанции.

25 июня сообщалось, что в Красноярске арестовали 22-летнего местного жителя по обвинению в публичном оправдании терроризма.

Ранее в Якутске задержали работник культуры за оправдание терроризма.

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