В Якутске задержан работник культуры за оправдание терроризма

Полиция задержала в Якутске работника культуры по делу об оправдании терроризма

Полиция задержала в Якутске работника учреждения культуры по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

«В Якутии задержан работник учреждения культуры. Мужчина умышленно зарегистрировал аккаунт в видеохостинге, просматривал материалы, публикуемые украинскими террористическими формированиями, признавал их деятельность правильной, нуждающейся в поддержке и подражании», — указано в сообщении.

В региональном управлении ФСБ сообщили, что уголовное дело по части второй статьи 205 УК РФ возбуждено против гражданина России 1990 года рождения.

До этого жителя Омска отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма.

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