На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге арестовали еще двух обвиняемых в убийствах прошлых лет

Суд в Екатеринбурге взял под стражу двух обвиняемых в убийствах прошлых лет
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Ленинский районный суд города Екатеринбурга вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух фигурантов уголовного дела об убийствах, совершенных в прошлые годы. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области

Под стражей обвиняемые будут находиться до 19 июля 2025 года.

Обоим фигурантам предъявлены обвинения в «убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

До этого в Екатеринбурге суд заключил под стражу еще одного подозреваемого в тяжких преступлениях прошлых лет — Мазахира Сафарова.

Накануне СК РФ сообщил, что сотрудники правоохранительных органов произвели задержания членов этнической преступной группировки, причастных к убийствам и покушениям на убийства. Среди задержанных есть уроженцы Азербайджана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в ходе задержаний на Урале погибли два гражданина Азербайджана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами