В Екатеринбурге арестовали еще двух обвиняемых в убийствах прошлых лет

Суд в Екатеринбурге взял под стражу двух обвиняемых в убийствах прошлых лет

Ленинский районный суд города Екатеринбурга вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух фигурантов уголовного дела об убийствах, совершенных в прошлые годы. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области

Под стражей обвиняемые будут находиться до 19 июля 2025 года.

Обоим фигурантам предъявлены обвинения в «убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

До этого в Екатеринбурге суд заключил под стражу еще одного подозреваемого в тяжких преступлениях прошлых лет — Мазахира Сафарова.

Накануне СК РФ сообщил, что сотрудники правоохранительных органов произвели задержания членов этнической преступной группировки, причастных к убийствам и покушениям на убийства. Среди задержанных есть уроженцы Азербайджана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в ходе задержаний на Урале погибли два гражданина Азербайджана.