В СК объяснили задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

СК: в Екатеринбурге по делу об убийствах задержаны члены этнической группы

Сотрудники правоохранительных органов произвели задержания членов этнической преступной группировки, причастных к убийствам и покушениям на убийства, совершенным в прошлые годы. Среди задержанных есть уроженцы Азербайджана, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

По информации ведомства, мероприятия по задержанию подозреваемых и проведению обысков проходили в Екатеринбурге при поддержке бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых и помощник руководителя следственного управления СК России по региону Максим Чалков сообщили, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, произошедших в прошлые годы.

По информации СК, некоторые из задержанных уже дали признательные показания. Кроме того, проведены обыски по адресам проживания данных лиц. В настоящее время решается вопрос об избрании для задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что в ходе задержаний на Урале погибли два гражданина Азербайджана. МИД кавказской республики призвал Россию расследовать инцидент.

Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в Баку.