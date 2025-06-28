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Баку призвал Москву расследовать гибель азербайджанцев в РФ

Баку призвал РФ расследовать задержания и гибель азербайджанцев в Екатеринбурге
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РИА Новости

МИД Азербайджана призвал Россию расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, в ходе которых погибли два гражданина страны. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Осторожно, новости».

«‎МИД Азербайджана потребовал расследовать обстоятельства «рейда ФСБ» в Екатеринбурге, после которого погибли и получили телесные повреждения граждане страны», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что «нападения на азербайджанцев» произошли утром 27 июня. В результате девять человек были задержаны, также есть пострадавшие. От российской стороны в дипмиссии ожидают немедленного расследования и привлечения виновных к ответственности.

В МИД Азербайджана назвали случившееся «недопустимым актом насилия».

Накануне екатеринбургский портал E1 писал о массовых задержаниях граждан Азербайджана. По данным журналистов, несколько десятков силовики увозили в связи с расследованием «дел прошлых лет».

«‎Мероприятия могут быть связаны с убийством 2001 года, где была замешана диаспора. Недавно это дело подняли из архива и дали ему ход», — говорится в материале.

По словам родственников, которые приводит «‎Осторожно, новости», погибли два брата Гусейн и Зияддин, еще восемь человек получили травмы после избиения. Погибшие занимались ресторанным бизнесом, им принадлежал ресторан «Каспий». Операция ФСБ могла быть связана с делом об убийстве, произошедшем в «Каспии» в 2001 году.

Ранее ФСБ призвала россиян не общаться с незнакомцами в Telegram.

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