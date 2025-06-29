В Екатеринбурге арестовали обвиняемого по делу об убийствах прошлых лет

В Екатеринбурге арестовали Сафарова, обвиняемого по делу об убийствах прошлых лет

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Мазахира Сафарова, который обвиняется по делу об убийствах. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд избрал Сафарову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 19 июля 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он входил в состав этнической преступной группировки, причастной к ряду убийств и покушений, совершенных в Екатеринбурге в 2001, а также в 2010 и 2011 годах.

До этого сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинку Марию Савоста и россиянку Елену Попову к 18 и 24 годам лишения свободы по делу об убийстве военнослужащего в Ивановской области в конце декабря 2024 года. Савоста и Попова будут отбывать наказание в колонии общего режима. Россиянке также назначен один год ограничения свободы со штрафом 700 тысяч рублей.

Ранее в Японии казнили преступника, убивавшего депрессивных подростков.