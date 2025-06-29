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В Екатеринбурге арестовали обвиняемого по делу об убийствах прошлых лет

В Екатеринбурге арестовали Сафарова, обвиняемого по делу об убийствах прошлых лет
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Shutterstock

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Мазахира Сафарова, который обвиняется по делу об убийствах. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд избрал Сафарову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 19 июля 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он входил в состав этнической преступной группировки, причастной к ряду убийств и покушений, совершенных в Екатеринбурге в 2001, а также в 2010 и 2011 годах.

До этого сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинку Марию Савоста и россиянку Елену Попову к 18 и 24 годам лишения свободы по делу об убийстве военнослужащего в Ивановской области в конце декабря 2024 года. Савоста и Попова будут отбывать наказание в колонии общего режима. Россиянке также назначен один год ограничения свободы со штрафом 700 тысяч рублей.

Ранее в Японии казнили преступника, убивавшего депрессивных подростков.

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