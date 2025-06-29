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Россиянам дали советы по перелетам египетской авиакомпанией, задерживающей рейсы

Посольство РФ рекомендовало россиянам учитывать задержки и отмены рейсов AlMasria
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Shutterstock

Посольство России в Египте рекомендовало россиянам учитывать задержки и отмены рейсов египетской авиакомпании AlMasria при планировании отпусков и зарубежных поездок. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что в последнее время участились случаи задержек и отмен рейсов авиакомпании AlMasria.

До этого сообщалось, что самолет из Москвы в Египет задержали почти на 20 часов, вылета ждут около 300 человек.

По словам пассажиров, рейс авиакомпании EgyptAir должен был вылететь из аэропорта Домодедово в Хургаду 29 июня в 1:15 мск. У выхода на посадку стало известно, что рейс переносится. Сначала представители компании не давали никаких объяснений, но потом сообщили, что рейс запланирован на 17:00, а позднее был перенесен еще на три часа — на 20:00.

Также стало известно, что в северо-западной части Италии неполадка в системе управления воздушным движением привела к сбою в движении самолетов.

Ранее сбой связи вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне.

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