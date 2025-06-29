На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Около 300 человек ждут вылета из Москвы в Египет почти 20 часов

SHOT: самолет из Москвы в Египет задержали почти на 20 часов
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Самолет из Москвы в Египет задержали почти на 20 часов, вылета ждут около 300 человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам пассажиров, рейс авиакомпании EgyptAir должен был вылететь из аэропорта Домодедово в Хургаду 29 июня в 1:15 мск. У выхода на посадку стало известно, что рейс переносится. Сначала представители компании не давали никаких объяснений, но потом сообщили, что рейс запланирован на 17:00, а позднее был перенесен еще на три часа — на 20:00.

«Всех пассажиров провели через таможенный контроль, аннулировали посадочные и отправили в отели. По словам некоторых пассажиров, им пришлось покупать номер в гостинице за свой счет», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что предварительной причиной задержки рейса стала поломка самолета, который накануне прилетел в Москву из Шарм-эш-Шейха.

До этого сообщалось, что в северо-западной части Италии неполадка в системе управления воздушным движением привела к сбою в движении самолетов.

Ранее сбой связи вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами