Около 300 человек ждут вылета из Москвы в Египет почти 20 часов

SHOT: самолет из Москвы в Египет задержали почти на 20 часов

Самолет из Москвы в Египет задержали почти на 20 часов, вылета ждут около 300 человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам пассажиров, рейс авиакомпании EgyptAir должен был вылететь из аэропорта Домодедово в Хургаду 29 июня в 1:15 мск. У выхода на посадку стало известно, что рейс переносится. Сначала представители компании не давали никаких объяснений, но потом сообщили, что рейс запланирован на 17:00, а позднее был перенесен еще на три часа — на 20:00.

«Всех пассажиров провели через таможенный контроль, аннулировали посадочные и отправили в отели. По словам некоторых пассажиров, им пришлось покупать номер в гостинице за свой счет», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что предварительной причиной задержки рейса стала поломка самолета, который накануне прилетел в Москву из Шарм-эш-Шейха.

До этого сообщалось, что в северо-западной части Италии неполадка в системе управления воздушным движением привела к сбою в движении самолетов.

Ранее сбой связи вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне.