СМИ: сбой связи вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне

Пентагон потерял связь с одним из армейских вертолетов Black Hawk во время полета 1 мая, из-за этого два коммерческих самолета были вынуждены отменить посадку в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Пентагон потерял связь с армейским вертолетом во время полета 1 мая, в результате чего два самолета были вынуждены прервать посадку в округе Колумбия», — говорится в публикации.

Телеканал отмечает, что об инциденте стало известно только в субботу, 25 мая. Сотрудники Министерства обороны США подтвердили, что вертолет Black Hawk потерял связь с диспетчерской службой Пентагона примерно на 20 секунд во время захода на посадку.

CBS поясняет, что на этом фоне диспетчеры приняли решение отменить посадку самолета авиакомпании Delta Air Lines, решив, что оба воздушных судна могут оказаться в зоне возможного столкновения.

По предварительной информации, причиной потери связи с Black Hawk стало то, что временная антенна была установлена в месте, не обеспечивающем устойчивую связь с вертолетом.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Местные СМИ сообщили, что среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной Соединенных Штатов Америки. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее в США рассказали, сколько займет выяснение причин авиакатастрофы в Вашингтоне.