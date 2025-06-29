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В Италии пассажиры более 300 авиарейсов не могут добраться до пункта назначения

В северо-западной Италии произошел сбой воздушного движения
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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

В северо-западной части Италии неполадка в системе управления воздушным движением привела к сбою в движении самолетов. Об этом пишет Corriere della Sera.

В статье уточняется, что из-за случившегося воздушное пространство Ломбардии, Пьемонта и Лигурии не может быть использовано воздушными судами. Поэтому более 300 рейсов должны быть отменены, задержаны или им надлежит вернуться в аэропорты вылета.

Источники газеты рассказали, что около 21:00 (22:00 мск) возникли неполадки с сетью передачи данных Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации Италии.

В конце апреля в Испании, Португалии и граничащими с Пиренейским полуостровом регионами Франции около 13:30 мск произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Рассматривались версии от технологической аварии до кибератаки. В городах не работали светофоры, метро, аэропорты, было остановлено железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Кроме того, закрыли почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей не было света, наблюдались перебои с мобильной связью.

Ранее сбой связи вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне.

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