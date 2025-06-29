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В России появится Черноморский заповедник

Правительство РФ утвердило создание Черноморского заповедника
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shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

Кабмин утвердил постановление о создании Черноморского государственного природного биосферного заповедника. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«Решение позволит сохранить водно-болотные и степные экосистемы северного побережья Черного моря», — сказано в публикации.

Заповедник расположен в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области. Его общая площадь составляет свыше 109 тыс. га. На его территории произрастает более 800 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу России. Кроме того, встречаются редкие виды животных и птиц.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев подчеркнул, что очень важно интегрировать Черноморский заповедник в существующую систему особо охраняемых природных территорий России, тем самым обеспечить режим особой охраны для его обитателей.

До этого президент России Владимир Путин дал старт работе творческого поселка «Счастливцево» в Херсонской области. По словам генерального директора АНО «Таврида.Арт» Ксении Артемьевой, новое пространство поможет молодым людям Донбасса и Новороссии активнее вовлекаться в российский культурно-исторический контекст.

Ранее встреча тигра и медведя в индийском заповеднике попала на камеру.

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