Владимир Путин дал старт работе творческого поселка в Херсонской области

Президент России Владимир Путин в День молодежи дал старт работе творческого поселка «Счастливцево» в Херсонской области, сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Как отметил президент, День молодежи наполнен энергией юности и духом новых возможностей.

«Замечательно, что он широко отмечается в нашей стране. Вижу в этом отражение той огромной, значимой роли, которую вы и ваши сверстники играете в жизни России», — сказал президент.

Как отметила генеральный директор АНО «Таврида.Арт» Ксения Артемьева, новое пространство поможет молодым людям Донбасса и Новороссии активнее вовлекаться в российский культурно-исторический контекст.

«Мы стараемся делать для этого все возможное и именно для этого построили здесь настоящий творческий поселок. Здесь есть вся инфраструктура, которая помогает молодым творческим командам расти и реализовывать свои проекты», — сказала она.

Работа центра ориентирована на молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, школьников от 14 до 18 лет, а также работников в разных сферах, проживающих на территории Донбасса, Новороссии и других регионов РФ.

Для молодых специалистов разрабатывают программы по разным направлениям, среди которых изобразительное искусство, архитектура и другие. Также для школьников и студентов будут проводить профориентационные программы.

При поддержке Министерства культуры РФ в творческом поселке также организуют программы для руководителей и сотрудников учреждений региона. Отдельным форматом работы творческого поселка станут мастерские, в которых молодые люди будут создавать проекты под руководством профессиональных наставников.