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В Индии тигр встретился с медведем в заповеднике

Встреча тигра и медведя в индийском заповеднике попала на камеру

Встреча тигра и медведя в заповеднике Пенч в индийском штате Мадхья-Прадеш попала на камеру. Видео было опубликовано сотрудниками учреждения в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах, снятых скрытой камерой, видно, как затаившийся в кустах медведь выпрыгивает к тигру из кустов, вставая на задние лапы, после чего тигр убегает.

До этого в приморском селе, где медведь напал на отца и сына, заметили тигра.

Пострадавших от действий медведя отца и сына нашли несколько дней назад. По данным министерства природы региона, хищник ворвался в дом и нанес травмы двоим взрослым мужчинам, которых спасти не удалось. В ведомстве также заявляли о том, что тот же медведь съел собаку недалеко от дома россиян.

Позже выяснилось, что крупное животное напало на собак в приюте, который в результате лишился 35 животных. По словам эксперта, хищник мог быть больным бешенством, так как здоровый медведь не зашел бы в населенный пункт.

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