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Хинштейн заявил, что раненный ВСУ китайский журналист Лу Юйгуан идет на поправку

Хинштейн: раненный в курском приграничье журналист из КНР идет на поправку
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РИА Новости

Корреспондент китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан, который был ранен в приграничном районе Курской области, идет на поправку. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он выразил благодарность пострадавшему за теплые слова, а российским врачам и военным — за вовремя оказанную помощь.

Хинштейн подчеркнул, что журналисты сегодня тоже находятся в боевом строю.

«Работая под самым «передком», они, к сожалению, нередко становятся целью врага», — отметил врио главы Курской области.

При этом, по словам Хинштейна, журналисты продолжают честно выполнять свой профессиональный долг и рассказывать людям правду.

Корреспондент Phoenix, который готовил репортаж о мирных жителях в Курской области, пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 июня.

Пекин выразил глубокую озабоченность в связи с ранением китайского журналиста. Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь подчеркнул, что КНР настоятельно призывает все стороны сосредоточиться на политическом урегулировании украинского кризиса и совместными усилиями способствовать снижению напряженности.

Ранее Захарова прокомментировала удар ВСУ по китайским журналистам в Курской области.

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