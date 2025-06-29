Корреспондент китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан, который был ранен в приграничном районе Курской области, идет на поправку. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он выразил благодарность пострадавшему за теплые слова, а российским врачам и военным — за вовремя оказанную помощь.
Хинштейн подчеркнул, что журналисты сегодня тоже находятся в боевом строю.
«Работая под самым «передком», они, к сожалению, нередко становятся целью врага», — отметил врио главы Курской области.
При этом, по словам Хинштейна, журналисты продолжают честно выполнять свой профессиональный долг и рассказывать людям правду.
Корреспондент Phoenix, который готовил репортаж о мирных жителях в Курской области, пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 июня.
Пекин выразил глубокую озабоченность в связи с ранением китайского журналиста. Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь подчеркнул, что КНР настоятельно призывает все стороны сосредоточиться на политическом урегулировании украинского кризиса и совместными усилиями способствовать снижению напряженности.
Ранее Захарова прокомментировала удар ВСУ по китайским журналистам в Курской области.