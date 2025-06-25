На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД объявило награду за информацию об убийстве двух женщин в российском регионе

В Ростовской области за данные об убийстве двух женщин МВД выплатит 500 тысяч
close
Global Look Press

Награду в полмиллиона рублей объявили за достоверную информацию о жестоком убийстве двух женщин в Тацинском районе Ростовской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону на официальном сайте.

«ГУ МВД России по Ростовской области обращается к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая может способствовать раскрытию двойного убийства, совершенного в Тацинском районе. За достоверные сведения, способствующие установлению и задержанию подозреваемого, ведомство готово выплатить вознаграждение в размере 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что конфиденциальность гарантирована.

16 марта в частном доме в станице Тацинской нашли тела 64-летней женщины и ее 65-летней сиделки. Никаких ценных вещей в доме похищено не было, писало РИА Новости.

Накануне в Тульской области задержали подозреваемого в убийстве двух местных жителей — главы новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. По версии следствия, предприниматель из Новомосковска задолжал погибшим несколько миллионов рублей. Он предложил им встретиться якобы для передачи денег и поехал с ними в автомобиле. Когда машина остановилась, мужчина, сидевший сзади, выстрелил обоим в голову и скрылся.

Ранее в Канаше убили предпринимателя из Чувашии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами