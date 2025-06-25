МВД объявило награду за информацию об убийстве двух женщин в российском регионе

В Ростовской области за данные об убийстве двух женщин МВД выплатит 500 тысяч

Награду в полмиллиона рублей объявили за достоверную информацию о жестоком убийстве двух женщин в Тацинском районе Ростовской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону на официальном сайте.

«ГУ МВД России по Ростовской области обращается к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая может способствовать раскрытию двойного убийства, совершенного в Тацинском районе. За достоверные сведения, способствующие установлению и задержанию подозреваемого, ведомство готово выплатить вознаграждение в размере 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что конфиденциальность гарантирована.

16 марта в частном доме в станице Тацинской нашли тела 64-летней женщины и ее 65-летней сиделки. Никаких ценных вещей в доме похищено не было, писало РИА Новости.

Накануне в Тульской области задержали подозреваемого в убийстве двух местных жителей — главы новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. По версии следствия, предприниматель из Новомосковска задолжал погибшим несколько миллионов рублей. Он предложил им встретиться якобы для передачи денег и поехал с ними в автомобиле. Когда машина остановилась, мужчина, сидевший сзади, выстрелил обоим в голову и скрылся.

Ранее в Канаше убили предпринимателя из Чувашии.