В России двух женщин заочно приговорили за убийство военного

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинку Марию Савоста и россиянку Елену Попову к 18 и 24 годам лишения свободы по делу об убийстве военнослужащего в Ивановской области в конце декабря 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Савоста будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Попова — в колонии общего режима. Россиянке также назначен один год ограничения свободы со штрафом 700 тысяч рублей.

Приговор подлежит исполнению с момента задержания осужденных на территории РФ или их экстрадиции.

Военный суд признал двух женщин виновными в теракте. Россиянка также получила приговор за незаконный оборот взрывчатых веществ. Суд удовлетворил гражданский иск воинской части, взыскав с осужденных почти 70 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, Константин Нагайко, 29-летний капитан и командир батареи ракетной бригады, был уюит в Шуе Ивановской области 30 декабря прошлого года. По предварительным данным следствия, украинка Савоста передала ему посылку с косметическими средствами и другими предметами в качестве новогоднего подарка. Россиянка Попова получила посылку через посредников, которые оставили ее на столе офицера. В ней находилось самодельное взрывное устройство, и, когда Нагайко открыл ее, произошел взрыв.

Ранее в Курской области задержали подозреваемых в убийстве начальника полиции.