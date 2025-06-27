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В Японии казнили преступника, расчленявшего подростков в депрессии у себя дома

NHK: в Японии впервые с 2022 года казнили преступника, убившего девять человек
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Reuters

В Японии привели в исполнение первый с 2022 года смертный приговор. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным канала, приговор был исполнен в отношении Такахиро Сираиси, обвиняемого в убийстве девяти человек за два месяца в 2017 году. Тогда мужчина жил в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио.

По версии следствия, 34-летний японец через социальные сети заманивал к себе домой подростков и молодых людей в депрессии, после чего убивал. Преступника выявили случайно — брат пропавшей девушки увидел переписку с Сираиси, в которой девушка обсуждала с ним возможность совершения самоубийства.

Во время обыска квартиры подозреваемого правоохранители обнаружили головы и фрагменты тел восьми человек. Для установления личностей жертв полиция организовала анализ ДНК. Позже Сираиси признался в преступлениях.

Это стал первый смертный приговор в Японии с июля 2022 года. Также это первая подобная мера наказания, приказ об исполнении которой был подписан министром юстиции в правительстве премьера Сигэру Исибы.

В мае минюст США предъявил обвинения Элиасу Родригесу из Чикаго, подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. Ему грозит смертная казнь по одному из пунктов обвинения.

Ранее суд в Китае вынес смертный приговор мужчине за 10 минут.

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