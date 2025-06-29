«Начал валить дым, все всполошились»: пассажир — о пожаре на катамаране во Владивостоке

Возгорание на катамаране «Мерлион» во Владивостоке началось с кухни, а сидевшие на верхней палубе люди поняли, что начался пожар, по дыму. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из пассажиров Алексей, отметив, что спасательных жилетов ни на ком не было.

«Произошло резкое возгорание на кухне. Подробнее могут рассказать те, кто сидел внутри. Мы сидели на верхней палубе, сначала почувствовали запах бензина, но особо не придали этому значения. Вскоре из люка в полу верхней палубы, который ведет на кухню, начал валить дым. Все всполошились. Жилетов никаких не было, их не предлагали и не говорили, где они лежат. Зато не забыли упомянуть про недопустимость смывания туалетных принадлежностей. Жилеты, скорее всего, лежали где-то внутри, и там уже было не до них», — сказал он.

Алексей добавил, что экипаж пытался самостоятельно потушить пожар, в то время как пассажиры собрались на носу судна.

«Команда бегала и пыталась потушить возгорание, выбрасывали за борт какие-то горящие вещи. Люди все на носу собрались, но ветром едкий дым сдувало на нас. Потом катер чуть развернули и стало полегче. Капитана видел с небольшим (литра два) ручным огнетушителем. В какой-то момент показалось, что у них что-то получается. Но буквально секунд через 30 стало понятно, что это все уже бесполезно», — подчеркнул он.

Мужчина уточнил, что паники среди пассажиров не было, а у многих людей сгорели вещи и документы.

«Паники не было, махали руками катерам, которые поплыли на дым, один из них как раз вовремя успел подойти и забрать всех. Было много приезжих, плавать умели не все. Спасательные круги никто из команды не скинул, плот тоже остался нетронутым. У многих внутри сгорели вещи и документы. На борту было около 12 человек плюс экипаж. Всего человек 16 было плюс-минус. Детей вроде не было, только один подросток. Капитан, по слухам, спрыгнул первым, кстати говоря», — заявил Алексей.

Туристический катамаран «Мерлион» загорелся утром 29 июня в заливе Петра Великого в Приморье. На его борту находились 12 человек, все они были спасены проходящими рядом судами. В результате инцидента никто не пострадал. Позже судно затонуло.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В СК отметили, что в результате возгорания был нанесен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

Ранее пенсионера унесло течением после падения с катамарана в Башкирии.