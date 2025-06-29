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В Приморье возбудили дело после возгорания катамарана с людьми на борту

СК возбудил дело по факту возгорания катамарана «Мерлион» возле Владивостока

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания катамарана «Мерлион» в заливе Петра Великого. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В СК отметили, что в результате возгорания был нанесен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

«Следователями СК России проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Туристический катамаран «Мерлион» загорелся утром 29 июня. На его борту находились 12 человек. Все они были спасены проходящими рядом судами. В результате инцидента никто не пострадал. Позже судно затонуло.

Ранее пенсионера унесло течением после падения с катамарана в Башкирии.

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