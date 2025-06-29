Во Львовской области Украины частично пропал свет на фоне повреждения инфраструктуры

В городе Дрогобыче Львовской области Украины повреждение в результате взрывов и пожара получил объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Дрогобычской районной военной администрации Степан Кулиняк в социальных сетях.

«Много взрывов <…> на объекте промышленной инфраструктуры. Масштабный пожар», — говорится в публикации.

Кулиняк отметил, что на месте инцидента работают пожарные. В части города пропала электроэнергия.

Ночью 29 июня сообщалось о взрывах в Львовской области.

Телеканал «Мы — Украина» в это же время сообщает о повреждении объекта инфраструктуры в Николаевской области на Украине.

До этого «24 канал» со ссылкой на Львовского главу областной военной администрации Максима Козицкого сообщил, что в украинских городах Львов и Кременчуг произошли взрывы. По информации украинских СМИ, в ночь на 29 июня также произошли взрывы в Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской областях и Сумской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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