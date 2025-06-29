Киев и окрестности атаковали БПЛА

В Киеве и его окрестностях средства ПВО (противовоздушной обороны) работают по вражеским беспилотникам. Об этом написал в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он добавил, что в городе действует воздушная тревога, а дроны замечены в Оболони (исторической местности на севере Киева на правом берегу Днепра). Градоначальник призвал киевлян спрятаться в укрытиях.

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, воздушная тревога также объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях республики. Накануне вечером в Днепре произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились кадры боев за Ялту.