СМИ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в одной из областей Украины

В Николаевской области на Украине поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил телеканал «Мы — Украина» в Telegram-канале.

«В Николаевской области поврежден инфраструктурный объект», — говорится в публикации.

Украинский телеканал «Общественное. Николаев» 29 июня сообщал о серии взрывов в Николаеве.

До этого «24 канал» со ссылкой на Львовского главу областной военной администрации Максима Козицкого сообщил, что в украинских городах Львов и Кременчуг произошли взрывы. По информации украинских СМИ, в ночь на 29 июня также произошли взрывы в Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской областях и Сумской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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