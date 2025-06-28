Во Владивостоке произошел взрыв на рыбопромысловом судне

SHOT: во Владивостоке произошел взрыв на рыболовном судне, три моряка пострадали

В порту Владивостока произошел взрыв на рыбопромысловом судне, пострадали три члена экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел около шести утра, когда весь экипаж поднялся на судно. Перед этим, в полночь, один из моряков при проверке корабля заметил слабый запах газа, но не придал ему большого значения.

Сообщается, что один из членов экипажа в момент взрыва прыгнул в море в попытке спастись от огня.

«У него 50% поражения тела ожогами. У остальных также сильные ожоги головы и туловища», — говорится в сообщении.

По данным канала, пострадавшие в настоящий момент доставлены в больницу. По факту инцидента проводится проверка, в ходе которой реши вся вопрос о возбуждении уголовного дела по УК РФ Статья 219 («Нарушение требований пожарной безопасности»).

До этого в Японском море произошел пожар на рыболовецком судне «Айсберг». Начальник Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков рассказал, что все 17 членов экипажа судна покинули его на двух плотах и были спасены транспортным рефрижератором «Остров Ионы» после получения сигнала бедствия.

Ранее у берегов Южной Кореи загорелось российское судно.