После взрыва на судне во Владивостоке началась проверка

Организована проверка после взрыва газового баллона на судне во Владивостоке, где пострадали три человека. Об этом сообщили РИА Новости в МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.

Сообщается, что в момент взрыва судно готовилось к выходу в море. На борту находились три человека, которые и пострадали.

«Проводится проверка (после взрыва газового баллона на судне - ред. ), в понедельник будет более подробная информация», — говорится в сообщении.

Как сообщал Telegram-канал SHOT, инцидент произошел около шести утра, когда весь экипаж поднялся на судно. Перед этим, в полночь, один из моряков при проверке корабля заметил слабый запах газа, но не придал ему большого значения.

До этого в Японском море произошел пожар на рыболовецком судне «Айсберг». Начальник Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков рассказал, что все 17 членов экипажа судна покинули его на двух плотах и были спасены транспортным рефрижератором «Остров Ионы» после получения сигнала бедствия.

Ранее в Свердловской области ликвидировали пожар в многоэтажном доме после взрыва газа.