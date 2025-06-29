В США раскрыли необычные подробности депортации нелегала-каннибала

Один из депортированных из США нелегальных мигрантов оказался каннибалом, который пытался съесть свои руки перед полетом. Об этом рассказала министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм в интервью телеканалу Fox News.

По словам Ноэм, об этом ей сообщил один из американских маршалов. На уточняющий вопрос министра маршал ответил, что нелегал «стал есть свои руки», когда его посадили в самолет.

«Это те люди, которых президент США Дональд Трамп убирает с наших улиц, люди, которые являются невменяемыми личностями. Мы работаем, чтобы они как можно быстрее покинули страну», — сказала Ноэм.

До этого Дональд Трамп призвал иммиграционную и таможенную полицию (ICE) активнее депортировать нелегальных мигрантов из Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка. Президент отметил, что сотрудники ICE проявили невероятную силу, выполняя крупнейшую в истории США операцию по массовой депортации нелегальных иммигрантов.

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