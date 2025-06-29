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В Госдуме рассмотрят проект о снижении порога для получения субсидии на оплату ЖКХ

В Госдуму внесут проект о снижении порога для получения субсидии на оплату ЖКХ
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Максим Блинов/РИА Новости

В Госдуму внесут законопроект о снижении порога для получения субсидии на оплату ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости.

Предлагается понизить действующий стандарт о максимально допустимой доли расходов граждан при оплате ЖКХ. Так, траты на коммунальные услуги должны будут составлять не более 15% от общих доходов семьи. Сейчас этот показатель составляет 22%.

В документе отмечается, что субсидия на оплату жилого помещения и ЖКУ является одной из мер соцоддержки граждан, которая предоставляется и финансируется из бюджета субъекта, но регулируется нормами федерального законодательства.

До этого депутат Александр Якубовский рассказал, кто может претендовать на субсидию на оплату услуг. Ими могут быть как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма. По словам депутата, речь идет о пенсионерах, малоимущих семьях, многодетных, инвалидах, а также семьях участников специальной военной операции (СВО), если они соответствуют критериям нуждаемости.

Ранее в Госдуме объяснили, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ.

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