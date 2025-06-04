В России могут сделать льготы при оплате ЖКУ более адресными

Меры поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) могут стать более адресными. Подготовить соответствующие предложения поручил премьер-министр России Михаил Мишустин, об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба кабмина.

«ФАС, Минстрою, Минэкономразвития и Минтруду необходимо до 1 июля представить предложения по применению дифференцированных либо льготных тарифов на ЖКУ с учетом норм потребления при усилении адресности мер поддержки граждан по оплате коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что отдельные категории россиян не затронет повышение тарифов на ЖКУ в 2025 году. По его словам, повышение цен не затронет семьи, чьи расходы на услуги превышают определенную долю в совокупном доходе. В таком случае сумма трат снижается по специальному коэффициенту.

В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят новые льготы ветеранам СВО.