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В Госдуме объяснили, кому положены субсидии на оплату ЖКХ

Депутат Якубовский: пенсионеры и инвалиды могут получить субсидию на оплату ЖКХ
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ есть у граждан России, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он уточнил, что получателями такой субсидии могут быть как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма. По словам депутата, речь идет о пенсионерах, малоимущих семьях, многодетных, инвалидах, а также семьях участников специальной военной операции (СВО), если они соответствуют критериям нуждаемости.

Как отметил парламентарий, федеральный норматив составляет не более 22% от совокупного дохода семьи. Гражданин имеет право на получение субсидии, если фактические расходы на оплату ЖКУ превышают этот порог.

«Размер субсидии рассчитывается как разница между фактическими расходами и допустимой долей, исходя из доходов и регионального норматива. Пример расчета: если семья зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, а платит за ЖКУ 15 тысяч, то при региональном пороге в 10%, например, как в Москве, допустимые расходы составляют 6 тысяч рублей», — сказал он.

Он подчеркнул, что в виде субсидии может быть компенсирована разница в 9 тысяч рублей.

В мае руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев заявил, что задолженность при неоплате счетов за ЖКУ может привести к серьезным негативным последствиям не только финансового, но и правового характера. По его словам, при существенной просрочке платежей допускается ограничение или полное отключение электро- или водоснабжения.

Ранее стало известно, что в России могут сделать льготы при оплате ЖКУ более адресными.

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