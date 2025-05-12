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На западе Украины подростки попытались взорвать наряд полиции

В Ровненской области Украины подростки попытались взорвать полицейских
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РИА Новости

Двое подростков из Ровненской области на западе Украины попытались взорвать сотрудников полиции. Об этом заявили в офисе генерального прокурора страны.

По данным следствия, подозреваемые собрали два самодельных взрывных устройства с возможностью удаленной активации и установили их в заброшенном здании. После этого на место вызвали наряд полиции. Когда он приехал, произошла детонация. Пострадавших в результате происшествия нет.

Правоохранители установили и задержали подозреваемых. По ходатайству прокуратуры им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

11 апреля в Одессе три человека пострадали в результате взрыва гранаты в одной из квартир. По данным полиции, к супругам в гости пришел знакомый, достал гранату и выдернул чеку.

До этого местный житель Одессы подорвал автомобиль военного прокурора. Как уточнили в Службе безопасности Украины (СБУ), в результате происшествия сам он не пострадал.

Ранее в Кемеровской области подростков задержали за попытку взрыва.

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