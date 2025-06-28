Кадыров пообещал «никогда не забывать», что Путин лично поздравил его сына со свадьбой

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поблагодарил президента РФ Владимира Путина за личное поздравление его сына со свадьбой.

Чиновник выразил признательность за теплые слова политика в адрес молодоженов и искренние пожелания в адрес народа республики.

«Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — написал Кадыров.

О свадьбе 17-летнего сына главы Чеченской Республики стало известно накануне. Дочь Рамзана Кадырова Айшат 27 июня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее младший брат женится. Девушка опубликовала в сторис фотографию со свадебной атрибутикой и дала подписчикам возможность задать ей вопрос. Один из них спросил: «Кто женится, если не секрет?» На это девушка ответила: «Женится мой брат Адам». Отвечая на еще один вопрос, дочь Рамзана Кадырова раскрыла, что «свадьба будет в родительском доме в родовом селе».

Ранее Адама Кадырова наградили второй за 10 дней медалью.