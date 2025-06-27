Депутата Заксобрания Петербурга задержали по подозрению во взяточничестве

В Санкт-Петербурге задержан депутат Законодательного собрания Олег Милюта. Как сообщает Следственный комитет по городу, парламентария подозревают в передаче взятки.

Задержание произошло возле здания администрации Колпинского района после предполагаемой передачи денег. При обыске у Милюты были изъяты денежные средства, которые, по версии следствия, предназначались в качестве взятки.

26 июня в Санкт-Петербурге задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и руководителя местной администрации Колпино Дмитрия Кохно. Против них возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь текущего года через посредника задержанные получили не менее 9,2 млн рублей. Взятку дал генеральный директор компании, занимающейся благоустройством в Колпино. В обмен на деньги чиновники обещали ему общее покровительство и помощь в заключении госконтрактов.

Петербургским чиновникам предъявили обвинения в получении крупных взяток.

Ранее главу минтранса Херсонской области арестовали по делу о взятке.