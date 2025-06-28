СК добился ареста сторонника Алекса Лесли по уголовному делу

По ходатайству следователей московского управления Следственного комитета Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 28 суток для одного из последователей блогера Алекса Лесли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба столичных судов. Суд отклонил ходатайство защиты о более мягкой мере пресечения в виде запрета определённых действий.

В пятницу одного из учеников «секс-гуру» Алекса Лесли 33-летнего Алексея Башина задержали и доставили в отдел полиции. Он является фигурантом уголовного дела о склонении к изнасилованию. Он работал в конструкторском бюро и занимался разработкой оружия, когда увлекся курсами «секс-гуру». Позже Башин уволился и начал активно продвигать идеи Лесли.

В субботу в СК призвали арестовать ученика Лесли.

Ранее Алекс Лесли рассказал, как изменилось отношение россиян к сексу за 20 лет.