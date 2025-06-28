Депутата Заксобрания Санкт-Петербурга арестовали по делу о коррупции

В Петербурге депутата Заксобрания Милюту заключили под стражу по делу о взятках

В Санкт-Петербурге суд арестовал депутата Законодательного собрания Олега Милюту по обвинению в получении вместе с соучастниками взятки на общую сумму более 14 млн рублей от подрядчика по благоустройству. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы в официальном Telegram-канале.

«Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюты, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Срок меры — 25 августа», — сказано в посте.

До этого сообщалось, что петербургский суд приступил к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения депутату.

О задержании Милюты стало известно 27 июня. Это произошло возле здания администрации Колпинского района после предполагаемой передачи денег. При обыске у Милюты были изъяты денежные средства, которые, по версии следствия, предназначались в качестве взятки.

В этот же день петербургским чиновникам предъявили обвинения в получении крупных взяток.

Ранее главу минтранса Херсонской области арестовали по делу о взятке.