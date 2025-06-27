Петербургским чиновникам предъявили обвинения в получении крупных взяток

В Санкт-Петербурге предъявили обвинения главе администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и главе местной администрации Дмитрию Кохно по делу о получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следствие выяснило, что в ноябре 2024 года они через посредника потребовали у руководства коммерческой организации регулярно передавать им деньги за покровительство и помощь в заключении государственных контрактов.

По информации следствия, чиновники получали 15% от доходов компании. С декабря 2024 года по июнь 2025-го они получили через посредника не менее 9,2 млн рублей. При попытке получить очередной взнос оба были задержаны сотрудниками Следственного комитета и ФСБ.

У Логвиненко деньги нашли в рабочем кабинете, а у Кохно — дома, после того как он пытался выбросить часть купюр из окна. Обвиняемые признали свою вину. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Накануне суд в Ижевске удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу бывшего руководителя Росимущества по Удмуртии и Кировской области, обвиняемую в получении взятки в размере 1,9 млн рублей. Сама экс-чиновница признала свою вину.

Ранее подозреваемый в крупной взятке бывший заместитель главы администрации подмосковных Химок Николай Минаев уехал из страны.