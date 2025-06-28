Путин высказался об успехах «Движения первых»

Путин: «Движение первых» объединяет сегодня более 11 миллионов человек

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» объединяет более 11 миллионов участников. Его слова приводит РИА Новости.

«Начиная с начальных классов, дети с удовольствием принимают участие в деятельности «Движения первых». В настоящее время оно объединяет свыше 11 миллионов человек», — отметил Путин во время церемонии открытия молодежных комплексов в различных регионах Российской Федерации, которая проходила в формате видеоконференции.

Новые центры созданы с целью оказания поддержки различным группам молодежи, включая участников «Движения первых», членов студенческих отрядов, молодых людей, проживающих в малых городах и сельской местности, а также тех, кто нуждается в психологической помощи. Эти центры будут открыты в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике и Херсонской области.

До этого Владимир Путин рассказал, что был рядовым бойцом трудового студенческого отряда.

Ранее Путин поблагодарил молодое поколение за вклад в развитие России.