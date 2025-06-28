На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался об успехах «Движения первых»

Путин: «Движение первых» объединяет сегодня более 11 миллионов человек
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» объединяет более 11 миллионов участников. Его слова приводит РИА Новости.

«Начиная с начальных классов, дети с удовольствием принимают участие в деятельности «Движения первых». В настоящее время оно объединяет свыше 11 миллионов человек», — отметил Путин во время церемонии открытия молодежных комплексов в различных регионах Российской Федерации, которая проходила в формате видеоконференции.

Новые центры созданы с целью оказания поддержки различным группам молодежи, включая участников «Движения первых», членов студенческих отрядов, молодых людей, проживающих в малых городах и сельской местности, а также тех, кто нуждается в психологической помощи. Эти центры будут открыты в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике и Херсонской области.

До этого Владимир Путин рассказал, что был рядовым бойцом трудового студенческого отряда.

Ранее Путин поблагодарил молодое поколение за вклад в развитие России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами