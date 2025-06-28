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Бывшего замглавы Харькова заподозрили в хищениях на оборонных укреплениях

Полиция Украины задержала экс-заммэра Харькова по делу о хищении 5 млн гривен
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Национальная полиция в Полтавской области

Силовики задержали бывшего заместителя мэра Харькова по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонных укреплений. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба полиции Украины.

«В преступной схеме фигурируют: организатор — бывший заместитель мэра Харькова, участники — основной подрядчик и еще три коммерческие структуры. Именно через них подрядчик закупал имущество <...> с наценкой 30%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб государству достиг 5,4 млн гривен ($130 тысяч). В украинских СМИ уточняют, что речь в материале полиции может идти об экс-заммэра Андрее Руденко, который покинул пост в апреле прошлого года.

В мае сообщалось, что бывшего заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Смирнова заключили под стражу с возможностью освобождения под залог. Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере и отмывании незаконно полученных средств. До отставки в марте 2025 года Смирнов был куратором судебной системы в офисе Зеленского.

Залог за мужчину в размере 18 млн гривен был внесен на следующий день после ареста.

Ранее стало известно о тайной слежке за киевскими чиновниками.

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