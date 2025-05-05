Бывшего замглавы офиса Зеленского отправили под стражу

Бывшего замглавы офиса Зеленского Смирнова отправили под стражу по делу о взятке

Бывшего заместителя главы офиса президента Украины Зеленского Андрея Смирнова отправили под стражу с возможностью освобождения под залог в 18 млн гривен ($434 тыс.). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере и отмывании незаконно полученных средств. До отставки в марте 2025 года Смирнов был куратором судебной системы в офисе Зеленского.

До этого Зеленский ввел санкции против бывшего соратника и советника своего офиса Алексея Арестовича.

Перечень санкций в отношении Арестовича обширен и состоит из 21 пункта. Бывший соратник президента Украины лишен всех государственных наград, у него заблокированы активы, ему запрещено совершать торговые операции и выводить средства за границу, кроме того, на территории Украины запрещено распространение его медиаконтента, размещенного на YouTube, Telegram и в соцсетях. Часть санкций введена на 10 лет, часть — бессрочно.

Ранее офис Зеленского раскрыл доходы его семьи за 2024 год.