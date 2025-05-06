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За подозреваемого в коррупции экс-замглавы офиса Зеленского внесли залог

Укринформ: за экс-замглавы офиса Зеленского Смирнова внесли залог в $432 тысячи
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За подозреваемого в коррупции бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Смирнова внесли залог в размере 18 миллионов гривен (около $432,7 тысячи). Об этом сообщает Укринформ.

«За экс-заместителя руководителя офиса президента Смирнова внесли 18 миллионов залога», — говорится в сообщении.

«Украинская правда» со ссылкой на источники пишет, что Смирнову предъявили обвинение в незаконном обогащении.

Накануне бывшего заместителя главы офиса президента Украины Зеленского отправили под стражу с возможностью освобождения под залог. Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере и отмывании незаконно полученных средств. До отставки в марте 2025 года Смирнов был куратором судебной системы в офисе Зеленского.

До этого Зеленский ввел санкции против бывшего соратника и советника своего офиса Алексея Арестовича.

Ранее офис Зеленского раскрыл доходы его семьи за 2024 год.

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