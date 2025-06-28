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Мужчине, потушившему Вечный огонь в российском городе, назначили психиатрическую экспертизу

В Воронеже мужчина пройдет психэкспертизу после того, как потушил Вечный огонь
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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Житель Воронежа, потушивший Вечный огонь, пройдет психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает местный портал voronezh1.ru.

Уточняется, что экспертиза продлится 30 дней.

По данным журналистов, 15 мая 45-летний пьяный мужчина потушил Вечный огонь, когда кидал в него цветы и венки. Очевидцы заметили это и вызвали полицию, но горожанин успел скрыться. Его задержали на следующий день.

26 июня сообщалось, что мужчина забрался на Вечный огонь в центре Армавира, полиция организовала проверку. Инцидент произошел на аллее Героев-Армавирцев.

Отмечается, что полиция инициировала проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность мужчины, а его действиям дана правовая оценка.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге троим местным жителям, включая одного несовершеннолетнего, предъявлено обвинение в осквернении символа воинской славы.

Ранее женщина уснула у Вечного огня и оказалась за решеткой.

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