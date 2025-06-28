Мужчине, потушившему Вечный огонь в российском городе, назначили психиатрическую экспертизу

В Воронеже мужчина пройдет психэкспертизу после того, как потушил Вечный огонь

Житель Воронежа, потушивший Вечный огонь, пройдет психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает местный портал voronezh1.ru.

Уточняется, что экспертиза продлится 30 дней.

По данным журналистов, 15 мая 45-летний пьяный мужчина потушил Вечный огонь, когда кидал в него цветы и венки. Очевидцы заметили это и вызвали полицию, но горожанин успел скрыться. Его задержали на следующий день.

26 июня сообщалось, что мужчина забрался на Вечный огонь в центре Армавира, полиция организовала проверку. Инцидент произошел на аллее Героев-Армавирцев.

Отмечается, что полиция инициировала проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность мужчины, а его действиям дана правовая оценка.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге троим местным жителям, включая одного несовершеннолетнего, предъявлено обвинение в осквернении символа воинской славы.

Ранее женщина уснула у Вечного огня и оказалась за решеткой.