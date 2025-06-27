Алекс Лесли рассказал, как изменилось отношение россиян к сексу за 20 лет

В современном мире люди стали более закрытыми из-за развития интернета и соцсетей, и теперь их сложнее уговорить на какое-то романтическое сближение, рассказал скандальный тренер по пикапу Алекс Лесли в интервью «Газете.Ru».

«[Люди] стали более закрепощенные. Раньше было проще вытащить знакомиться, на какой-то экшен, свидание, а сейчас очень сложно. Люди уходят в сеть, общаются с чатом GPT, перестают общаться с другими людьми», — оценил Лесли.

По его словам, курсы соблазнения нацелены на то, чтобы «вытащить» человека в реальный мир, «повысить его активность и либидо». Собеседник «Газеты.Ru» также добавил, что «практические» тренинги, вроде того, что вызвал серию домогательств к девушкам в центре Москвы, составляют лишь «три процента» от его методик. Ранее против Лесли возбудили уголовное дело после того, как женщины стали массово жаловаться на приставания незнакомцев на московских улицах. Выяснилось, что это были участники тренинга, которым предложили трогать незнакомых прохожих и предлагать уединиться в общественном месте.

«Тренинг, о котором вы говорите, — это редкий тренинг, мы его редко проводим. Он старый, еще из двухтысячных, чтобы снять телесные зажимы, барьеры человека, помочь не бояться девушек. Это не основной тренинг, наши основные — про образ, стиль, как выбирать одежду, какую анкету создать, как писать девушкам, какие истории рассказывать, чтобы она хотела еще встретиться. Но хайпит вечно какая-та чернуха, которой у нас в проекте 3%», — сообщил «пикап-гуру».

Подробнее о том, как проходят скандальные тренинги Лесли, чем отличаются «уроки соблазнения» для женщин и мужчин, и почему он больше не может вести в России женские курсы, — в интервью Лесли «Газете.Ru».

Ранее издательство «Эксмо» заявило, что уберет из продажи все книги Лесли.