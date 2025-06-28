В СК призвали арестовать ученика «секс-гуру» Лесли

Следователи управления Следственного комитета РФ по Москве ходатайствуют об избрании меры пресечения в отношении ученика «секс-гуру», блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

27 июня Telegram-канал Mash сообщил, что одного из учеников «секс-гуру» Алексея Башина задержали и доставили в отдел полиции.

По данным СК, один из последователей Лесли был задержан в Тульской области по месту жительства. С ним был проведен ряд следственных действий. Мужчине предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера.

Отмечается, что причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела.

28 июня следствие намерено ходатайствовать перед Тверским районным судом города Москвы об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

25 июня в отношении Лесли возбудили уголовное дело за организацию в Москве флешмоба, участники которого приставали к девушкам на улицах и трогали их за интимные места. Лесли обвиняют в склонении к совершению изнасилования.

Сам Лесли рассказал «Газете.Ru», что хотел бы вернуться в Москву, но боится оказаться за решеткой из-за уголовного преследования.

Собеседник добавил, что не считает себя виновным в пропаганде насилия против женщин. По словам Лесли, он не может отвечать за людей, которые пользуются его методиками, и лишь дает рекомендательные советы.

Раннее в Общественной палате призвали признать блогера Лесли иноагентом.