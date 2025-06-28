На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СК призвали арестовать ученика «секс-гуру» Лесли

СК: следователи ходатайствуют об аресте последователя блогера Алекса Лесли
close
alexlesley11/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следователи управления Следственного комитета РФ по Москве ходатайствуют об избрании меры пресечения в отношении ученика «секс-гуру», блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

27 июня Telegram-канал Mash сообщил, что одного из учеников «секс-гуру» Алексея Башина задержали и доставили в отдел полиции.

По данным СК, один из последователей Лесли был задержан в Тульской области по месту жительства. С ним был проведен ряд следственных действий. Мужчине предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера.

Отмечается, что причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела.

28 июня следствие намерено ходатайствовать перед Тверским районным судом города Москвы об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

25 июня в отношении Лесли возбудили уголовное дело за организацию в Москве флешмоба, участники которого приставали к девушкам на улицах и трогали их за интимные места. Лесли обвиняют в склонении к совершению изнасилования.

Сам Лесли рассказал «Газете.Ru», что хотел бы вернуться в Москву, но боится оказаться за решеткой из-за уголовного преследования.

Собеседник добавил, что не считает себя виновным в пропаганде насилия против женщин. По словам Лесли, он не может отвечать за людей, которые пользуются его методиками, и лишь дает рекомендательные советы.

Раннее в Общественной палате призвали признать блогера Лесли иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами