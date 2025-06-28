На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в Баку

МИД Азербайджана: России выражен протест в связи с задержаниями в Екатеринбурге
close
Мурад Оруджев/РИА Новости

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах РФ в Баку Петра Волоковых из-за ситуации с задержанием азербайджанцев на Урале. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба иностранного внешнеполитического ведомства.

«Российской стороне выражен решительный протест в связи с <...> рейдами в квартирах, где проживали наши соотечественники, в результате которых <...> несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы», — указано в сообщении.

До этого Баку призвал Москву расследовать инцидент на Урале.

27 июня СМИ сообщили о массовых задержаниях граждан Азербайджана, в ходе которых травмы, не совместимые с жизнью, получили два человека. По данным журналистов, несколько десятков силовики увозили в связи с расследованием «дел прошлых лет».

Согласно неподтвержденной информации, два брата Гусейн и Зияддин и еще восемь человек получили травмы после избиения. Мужчины, которых не удалось спасти врачам, занимались ресторанным бизнесом, им принадлежал ресторан «Каспий». Операция ФСБ могла быть связана с делом о происшествии, случившемся в ресторане в 2001 году.

Ранее президент Азербайджана назвал Армению страной — военным преступником.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами