МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в Баку

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах РФ в Баку Петра Волоковых из-за ситуации с задержанием азербайджанцев на Урале. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба иностранного внешнеполитического ведомства.

«Российской стороне выражен решительный протест в связи с <...> рейдами в квартирах, где проживали наши соотечественники, в результате которых <...> несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы», — указано в сообщении.

До этого Баку призвал Москву расследовать инцидент на Урале.

27 июня СМИ сообщили о массовых задержаниях граждан Азербайджана, в ходе которых травмы, не совместимые с жизнью, получили два человека. По данным журналистов, несколько десятков силовики увозили в связи с расследованием «дел прошлых лет».

Согласно неподтвержденной информации, два брата Гусейн и Зияддин и еще восемь человек получили травмы после избиения. Мужчины, которых не удалось спасти врачам, занимались ресторанным бизнесом, им принадлежал ресторан «Каспий». Операция ФСБ могла быть связана с делом о происшествии, случившемся в ресторане в 2001 году.

Ранее президент Азербайджана назвал Армению страной — военным преступником.