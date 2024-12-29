Выжившая после катастрофы в Южной Корее стюардесса заговорила

Одна из выживших после авиакатастрофы с Boeing в Южной Корее пришла в себя в отделении интенсивной терапии и может говорить, несмотря на множественные переломы, передает «Рёнхап».

По данным агентства, речь идет о 33-летней стюардессе по фамилии Ли.

«Когда проснулась, меня уже спасли», — сказала она медикам в больнице.

Главврач учреждения рассказал на пресс-конференции, что женщину не спрашивали о подробностях аварии, так как, по мнению медиков, это могло ей повредить. Он добавил, что стюардесса может общаться, а признаков потери памяти у нее не наблюдается. Сейчас она находится под особым наблюдением врачей, так как возможны самые разные осложнения, в том числе паралич.

Как отмечает «Рёнхап», вторая выжившая — 25-летняя стюардессе по фамилии Ку — получила травмы головы и лодыжки, ее состояние оценивается как стабильное. В настоящее время она находится на лечении в медицинском центре Асан на востоке Сеула.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно было почти полностью уничтожено. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами. Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. СМИ сообщали, что выжить удалось только двум бортпроводникам, которые во время ЧП находились в хвосте воздушного судна.

Ранее в Южной Корее оценили вероятность ошибки пилота при крушении Boeing.